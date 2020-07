A Ventimiglia una multa da 300 euro è stata elevata dalla polizia locale nei confronti del titolare di un locale notturno di via Gramsci, che aveva mantenuto l’intrattenimento musicale oltre il limite delle 23. E’ il primo servizio serale che la polizia locale effettua per controllare il rispetto dell’ordinanza. I locali possono effettuare intrattenimenti musicali fino alle 23; quelli del lungomare, fino a mezzanotte, dalla domenica al giovedì e fino all’una, il venerdì e sabato.

Ventimiglia, multa di 300 euro ad un locale per intrattenimento musicale dopo le 23