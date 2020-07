Oggi l’Assessore Marco Scajola ha partecipato al gazebo di Cambiamo con Toti Presidente a Sanremo finalizzato alla raccolta delle firme per contrastare la situazione disastrosa delle autostrade liguri. Grande partecipazione di attivisti, amministratori e cittadini che hanno manifestato grande interesse per il nuovo progetto politico e amministrativo di Giovanni Toti. “Tanto interesse, voglia di fare e di sostenere Giovanni Toti ed il suo grande progetto” afferma Marco Scajola, che prosegue: “I cittadini vogliono vedere uomini e donne impegnate in progetti concreti per il nostro territorio” .

