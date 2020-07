I Carabinieri hanno sanzionato il Covo di Nord Est, storica discoteca di Santa Margherita Ligure, per mancato rispetto delle norme anti Covid. I militari hanno trovato troppa gente, senza mascherine e senza il rispetto del distanziamento fisico nel locale che aveva riaperto a fine giugno. L’ammontare della multa è da stabilire.

