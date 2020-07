Ieri pomeriggio sull’Aurelia a San Lorenzo al Mare, all’altezza del bivio per Civezza, un 42enne in sella al uno scooter Yamaha T-Max, diretto verso Sanremo, si è scontrato con un furgoncino di trasporto medicinali che stava svoltando. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al “Santa Corona” di Pietra Ligure, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

