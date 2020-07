Il tennista elvetico Roger Federer ieri ha effettuato un blitz in Liguria, a Finale Ligure, per girare un nuovo spot per la Barilla. A Finale è rimasto diverse ore per le riprese dello spot. Ha giocato a tennis sui tetti con Vittoria Olivieri e Carola Pessina, giovani del Tennis Club locale che durante il lockdown erano state protagoniste di un video divenuto celebre in tutto il mondo. Ad attendere il campione svizzero anche il presidente dell’Hanbury Tennis Club di Alassio, John Skordis e il presidente del Consiglio Comunale, Massimo Parodi, che gli hanno consegnato un omaggio, Il campione svizzero conosceva Alassio e l’Hanbury grazie ad un amico che frequenta lo storico circolo tennistico.

