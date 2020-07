Aspi ha modificato il piano delle chiusure dei tratti in Liguria sulla A10 per ridurre i disagi dopo che la Regione Liguria ha chiesto di intervenire per evitare una paralisi del traffico. Domenica sera non sarà chiusa l’A10 tra Arenzano e Voltri in direzione Genova, durante il rientro dei vacanzieri. Rimandata anche la chiusura del tratto Voltri-Varazze.

