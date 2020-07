A Ospedaletti un’educatrice del centro estivo è risultata positiva al Coronavirus. Sette bambini sono in isolamento e in attesa di tampone, i cui risultati saranno noti entro oggi. Trattandosi di casi-contatto asintomatici di paziente a sua volta asintomatica non è stato necessario sottoporre a quarantena le famiglie dei bimbi. L’educatrice era assente da lunedì e non ha più incontrato i bambini da sabato, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

