Ad Albaro a Genova una donna, aggredita in casa dal suo ex compagno, è stata salvata in extremis dalla Polizia che ha bloccato l’uomo, 44enne, italiano, mentre cercava di gettarla dal balcone. Gli agenti hanno trovato l’uomo che stava trascinando la fidanzata, ferita a viso e testa, verso il parapetto, stringendole con forza le mani al collo. Mentre i poliziotti lo arrestavano, ha colpito e minacciato di morte gli agenti.

