UNa donna di 30 anni è rimasta ferita questa mattina a Camporosso dopo una caduta in scooter le sue condizioni hanno richiesto l’intervento del elicottero del 118 regionale che sostituisce lo storico mezzo dei Vigili Del Fuoco dopo il passaggio di consegne tra i due enti per il servizio.

Camporosso primo intervento del nuovo elisoccorso del 118 regionale scooterista trasportata in ospedale