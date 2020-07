Lunedì 13 luglio alle 11 a Villa Boselli (Arma di Taggia) l’assessore all’urbanistica Marco Scajola presenta gli esiti del bando regionale che assegna contributi a favore dei comuni per progettazione, individuazione e disciplina degli ambiti urbani ai sensi della L.R. 23/2018 sulla “Rigenerazione Urbana e il recupero del Territorio agricolo”. Sono stati invitati i rappresentanti dei 24 comuni che hanno ottenuto il finanziamento.

