A Ventimiglia un grosso ramo di un pino d’aleppo è crollato su una scogliera nella frazione di Latte, dove alcuni bagnanti prendevano il sole. Una donna è rimasta ferita, riportando escoriazioni che non paiono gravi. L’albero ha trascinato con sé parte del muro della villa in cui sorgeva.

