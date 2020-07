Ventimiglia in arrivo 6.4 milioni per La realizzazione di tre parcheggi le misure approvate dalla Regione Liguria non solo per la nostra città

OLTRE 15 MILIONI DI EURO DAL FONDO STRATEGICO REGIONALE PER TREDICI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO Le risorse andranno ai Comuni per progetti infrastrutturali di riconversione, valorizzazione del territorio e ripristino della viabilità, e saranno in grado di generare un investimento complessivo di 25 milioni di euro ✅ VENTIMIGLIA (IM)

💶 6,4 milioni di euro (5 di contributo regionale)

📌 Realizzazione di tre parcheggi pubblici in aree ferroviarie dismesse ✅ TAGGIA (IM)

💶 4,8 milioni di euro (1,5 di contributo regionale)

📌 Completamento del parcheggio presso la ex stazione ferroviaria di Arma di Taggia ✅ OSPEDALETTI (IM)

💶 700mila euro (500mila di contributo regionale)

📌 Completamento della pista ciclopedonale di lungo mare del parco costiero del ponente ligure ✅ FINALE LIGURE (SV)

💶 1,4 milioni di euro (1,3 di contributo regionale)

📌 Valorizzazione e riqualificazione della passeggiata di Varigotti ✅ ANDORA (SV)

💶 1,2 milioni di euro (1 di contributo regionale)

📌 Realizzazione della pista ciclabile sulle aree dell’ex ferrovia Genova-Ventimiglia ✅ BORZONASCA (GE)

💶 150mila euro (142mila di contributo regionale)

📌 Messa in sicurezza del ponte stradale in località Recroso ✅ MONEGLIA (GE)

💶 632mila euro (600mila di contributo regionale)

📌 Riqualificazione della “Strada delle Gallerie” con il rifacimento dell’impianto di illuminazione ✅ PORTOFINO (GE)

💶 219mila euro (208mila di contributo regionale)

📌 Progetto di riqualificazione della strada pedonale Portofino-Paraggi (casa sull’albero e tunnel dell’amore) ✅ SARZANA (SP)

💶 9,2 milioni di euro (3,3 di contributo regionale)

📌 Progetto di sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi-Carducci. ✅ CALICE AL CORNOVIGLIO (SP)

💶 180mila euro (171mila di contributo regionale)

📌 Ripristino della viabilità comunale Lavacchio-Boreseda quale alternativa alla SP 8