Ammonta a 1 milione e 500mila euro il finanziamento di Regione Liguria dal Fondo Strategico per consentire al Comune di Taggia l’acquisto del Park24 ai fini del suo completamento e la sua valorizzazione. Oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti insieme al sindaco Mario Conio e agli assessori all’Urbanistica Marco Scajola, al Turismo Gianni Berrino e alla Sanità Sonia Viale ha effettuato un sopralluogo in vista del completo recupero dell’opera, incompiuta da oltre 10 anni nel centro di Taggia.

“Questo intervento – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – si inserisce in uno stanziamento complessivo su tutto il territorio ligure di quasi 16 milioni di euro dal Fondo Strategico per consentire la realizzazione di interventi attesi da tempo dalla cittadinanza e dagli amministratori locali. Di quei fondi, più della metà sono destinati al ponente ligure. Qui a Taggia insieme al sindaco Conio manteniamo una promessa che avevamo fatto con il sindaco – prosegue Toti – avviando quel percorso di definitivo recupero di questa struttura, da troppo tempo abbandonata al degrado. Il sindaco ha trovato una soluzione che richiedeva un finanziamento e non l’abbiamo inserito: con il cofinanziamento e con gli accordi raggiunti si potrà iniziare a mettere mano a questo cantiere per restituire quest’area alla città. Da levante a ponente, pezzo dopo pezzo, stiamo realizzando tante cose lasciate incompiute e stiamo rammendando, come ha detto l’architetto Piano, il nostro territorio, rendendolo più bello, sicuro e fruibile”.

Per realizzare l’intervento il Comune stanzierà 3,3 milioni di euro (finanziati attraverso un mutuo). Il solaio di copertura della struttura, all’altezza della pista ciclabile e della vecchia stazione, sarà destinato ad una piazza pubblica, con aree verdi e spazi vivibili per tutta la cittadinanza.