A Sanremo il McDonald’s di piazza Colombo chiuso da metà dicembre, riaprirà nella prima metà di agosto. Nel locale sono in corso gli interventi per la sistemazione degli interni, lavori slittati di settimane per il lockdown. Una ventina di dipendenti, che ora riceve il fondo di integrazione salariale, attende di tornare al lavoro prima possibile, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

Correlati