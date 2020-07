Nella foto: uno scorcio di Rezzo

Una giornata nei boschi di Rezzo per una inedita meditazione. E’ quella che vedrà coinvolti domenica una dozzina di ragazzi dell’associazione Le Nuvole di Savigliano che assiste giovani diversamente abili e spesso, fra i suoi progetti, coinvolge l’Imperiese. L’iniziativa nasce da una collaborazione dei piemontesi con l’associazione I Colori della Gioia di Sanremo (che, oltre ad occuparsi della promozione di arte e artisti, si impegna anche nel sociale) e l’associazione sportiva Rezzo Outdoor. I ragazzi saranno accompagnati dal sanremese Kipewa (Gabriele Di Costanzo), noto per le sue performance nell’ambito della meditazione del freddo (capace di stare anche 40 minuti in costume da bagno a una temperatura di 0 gradi) e per la sua attività artistica. Ovviamente il percorso meditativo sarà semplice e rilassante. I ragazzi arriveranno intorno alle 10, provenienti da Imperia dove saranno già domani sera per pernottare. Li accompagna Isabella Berardo insieme ad alcuni collaboratori. “La giornata – spiega Kipewa – prevede, nel parco dell’associazione sportiva Outdoor, una particolare meditazione che coinvolge anche il fisico. Faremo poi una passeggiata meditativa a bordo del torrente. Mangeremo in mezzo alla natura. Chiuderemo con una meditazione in acqua. Ringraziamo, per l’ospitalità, Marco Adorno e la sua signora Simona”. Ci sarà anche un piccolo spettacolo, intorno alle 17, nella piazza principale di Rezzo con due sbandieratori dell’associazione ospite. Molto soddisfatta Gioia Lolli, presidente dell’associazione I Colori della Gioia. “Kipewa – spiega – è stato molto bravo a coinvolgere i ragazzi delle Nuvole non solo in questo progetto. Sono fiera di lui. Insieme avevamo fatto una mostra sulle pietre preziose. Ebbene, per la nostra associazione lui è una pietra preziosa”.