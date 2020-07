Sarebbe stato un feroce pestaggio a provocare la morte di Gennaro Iavarone, 43enne sanremese, deceduto nel marzo 2019 in Ecuador. Il pm Ivana Falco, magistrato della Dda, ha rivelato che sarebbe stato massacrato di botte da alcune persone, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”. A Sanremo fu organizzata una raccolta fondi per rimpatriarlo perché venisse curato in Italia, ma le condizioni di Gennaro peggiorarono e l’uomo morì prima del possibile trasferimento.

Correlati