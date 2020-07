A Ospedaletti una maestra della scuola estiva è risultata positiva al Coronavirus e il gruppo di bimbi che le seguiva, così come i loro familiari sono stati messi in quarantena. Per ora nessuno dei piccoli e dei congiunti ha accusato sintomi Covid-19. La docente, 40enne, si era recata al pronto soccorso a Sanremo e, come da prassi, è stata sottoposta al tampone. E’ emerso che aveva una carica virale molto limitata, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati