Domenica 12 luglio alle ore 21,30 la Compagnia Stabile Città di Sanremo sarà in scena a Villa Ormond con la commedia “Ina man de giancu”, evento inserito nel calendario estivo del Comune di Sanremo. Ingresso libero a prenotazione obbligatoria sul sito.

