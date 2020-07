Questo pomeriggio a Ventimiglia, all’inaugurazione del ponte di Bevera, Forza Italia sarà presente e ufficialmente rappresentata da Filippo Bistolfi, responsabile regionale per i rapporti con gli Enti Locali. Lo comunica il coordinatore regionale del partito, Carlo Bagnasco.

