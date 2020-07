Dopo le linee guida contenute nel comunicato ufficiale numero uno, il Dipartimento interregionale ha indicato le date di inizio delle proprie competizioni (in attesa dei provvedimenti delle autorità governative e/o sanitarie per lo svolgimento delle attività agonistiche) per la stagione 2020/2021.

Si parte il 20 settembre col turno preliminare di Coppa Italia, quindi il 27 settembre al via la serie D ed infine il 10 ottobre il campionato Juniores.

