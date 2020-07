Dopo le molte conferme degli elementi cardine della prima squadra, ecco la prima operazione di mercato della società orange già proiettata alla prossima stagione sempre con l’intenzione di valorizzare al massimo i giovani talenti.

Dalla Sanremese arriva alla corte di Andrea Caverzan il centrocampista classe 2003 Pietro Negro. Prima dell’esperienza in biancoazzurro, Negro ha vestito anche la maglia del settore giovanile dell’Argentina affermandosi come uno dei migliori 2003 di tutto il Ponente. E ora ha scelto Ospedaletti.

“Mi ha convinto la determinazione con la quale mi hanno cercato lo staff orange e il mister Andrea Caverzan – ha dichiarato Pietro Negro al momento della firma – mi fa molto piacere ritrovare qui diversi compagni con i quali ho condiviso diversi anni. So che mister Caverzan lavora tanto con i giovani, mi è stato detto da diversi ragazzi che con lui hanno collezionato molte presenze in campionato e anche questo ha contribuito alla mia scelta. Spero di poter dare il meglio e giocare il più possibile dando sempre il massimo e impegnandomi per la squadra”.

“Un ragazzo del 2003 che ho visto giocare l’anno scorso e mi è piaciuto molto, un centrocampista con molta personalità e per la mia idea di gioco è l’ideale – aggiunge mister Andrea Caverzan – si va ad aggiungere a un gruppo di altri giovani, a centrocampo mi serviva un ragazzo così. Abbiamo lavorato per portarlo a Ospedaletti, ha accettato volentieri e con entusiasmo, penso che per lui sia la scelta migliore. I ragazzi sono artefici del loro futuro, io mi metto a disposizione per loro”.

