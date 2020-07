Il Taggia Calcio ha raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo, per la stagione sportiva 2020-2021, dalla Sanremese Calcio del calciatore Alessandro Scappatura. L’attaccante, classe 99, nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Ventimiglia, mentre in passato quelle di Sanremese ed Ospedaletti. Il Taggia ringrazia la Sanremese, per il prestito del calciatore e per la collaborazione tra le due società, nelle persone del Direttore generale Pino Fava, del Presidente Marco Del Gratta e di Dino Miani e ed il Ventimiglia Calcio per la correttezza nei rapporti durante la trattativa.

Il Taggia ha anche trovato l’accordo per la stagione sportiva 2020-2021 con il calciatore Luca Gambacorta. Per il secondo anno Luca, classe 99, farà parte degli attaccanti a disposizione di mister Siciliano, in passato ha vestito le maglie di Savona, Sanremese ed Ospedaletti.

