Sulla spiaggia di Camogli un bimbo di 4 anni è stato ferito alla testa da alcune pale di fico d’india. Da una grossa pianta di fico d’india, che si trova su una sporgenza della passeggiata e a picco sulla spiaggia, si sono staccate alcune pale colpendo con violenza il capo del piccolo. Al Gaslini per fortuna non sono state riscontrate lesioni importanti alla testa. La porzione di spiaggia, dove è stato ferito il bimbo, è stata transennata.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta