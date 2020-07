Domani, venerdì 10 luglio, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sarà a Taggia e a Ventimiglia, insieme agli assessori all’Urbanistica Marco Scajola, al Turismo Gianni Berrino e alla Sanità Sonia Viale. A Taggia alle ore 16 è previsto sopralluogo insieme al sindaco Mario Conio nell’area del ‘Park24/Area24’. Nel corso della visita, il governatore sarà a disposizione della stampa. A seguire, alle 17.15, il presidente Toti e gli assessori saranno a Ventimiglia, presso la sede del Comune (Piazza della Libertà 3) per un incontro con il sindaco Gaetano Scullino per illustrare i finanziamenti relativi alla realizzazione di alcune opere pubbliche. Al termine dell’incontro, è previsto un punto stampa (ore 17.45 circa) A seguire, è prevista l’inaugurazione del nuovo ponte di Bevera.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta