Alla Sala Virtuale Roof 1 verrà trasmesso il film MEMORIE DI UN ASSASSINO al prezzo di € 7,90 – Gli orari sono: 11.00 18.45 23.15 Alla Sala Virtuale Roof 1 verrà trasmesso il film FAVOLACCE al prezzo di € 5,50 – Gli orari sono: 14.00 16.30 21.00 Alla Sala Virtuale Roof 2 verrà trasmesso il film VISAGE VILLAGES al prezzo di € 3,90 – Gli orari sono: 11.30 21.00 Alla Sala Virtuale Roof 2 verrà trasmesso il film ALLA MIA PICCOLA SAMA al prezzo di € 3,90 – Gli orari sono: 16.00 18.30 Alla Sala Virtuale Roof 3 verrà trasmesso il film TORNARE al prezzo di € 7,90 – Gli orari sono: 11.00 15.30 20.00 22.00 Alla Sala Virtuale Roof 3 verrà trasmesso il film LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA al prezzo di € 3,90 – Gli orari sono: 13.00 18.00 Alla Sala Virtuale Roof 4 verrà trasmesso il film BURNIG – L’AMORE BRUCIA al prezzo di € 3,90 – Gli orari sono: 11.30 17.45 20.00 Alla Sala Virtuale Roof 4 verrà trasmesso il film VILLETTA PER OSPITI al prezzo di € 7,90 – Gli orari sono: 14.30 22.00

Nella nuova programmazione del Teatro Ariston di Sanremo sono stati inseriti il nuovo film “Tornare” di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato e Beatrice Grannò ed il film “Villetta per ospiti” di Ivano De Matteo con Marco Giallini, Michela Cescon, Bebo Storti PROGRAMMAZIONE -DAL 09/07/2020 AL 15/07/2020