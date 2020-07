Il gup del tribunale di Imperia Anna Bonsignorio ha condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere Giuseppe Mamone, 69 anni, commerciante sanremese accusato di tentato omicidio,stalking e rapina, Il 24 aprile 2019 a Sanremo accoltellò al torace e a una gamba l’ex compagna 50enne, mentre si stava recando al lavoro in corso Inglesi.

Sanremo, condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere per aver accoltellato l’ex compagna