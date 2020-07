In seguito alle decisioni assunte nei giorni scorsi dalla Amministrazione Comunale e al contributo ricevuto da un anonimo benefattore, la sede della Protezione civile è stata rifornita oggi di un nuovo carico di generi alimentari, che potranno essere ritirati in Via Faraldi 1, a fianco del Palazzo comunale di San Bartolomeo al Mare. L’intervento è destinato a supportare ulteriormente le numerose famiglie che sono ancora in difficoltà per la crisi economica derivata dalla pandemia. La distribuzione avviene ai soli residenti dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00: un volontario è a disposizione per la distribuzione dei pacchi alimentari. Per consegne a domicilio e per ritiro pacchi in altri orari, contattare Enzo Campagna 333 627 7323 o Marco Bestiale 339 872 0049.

