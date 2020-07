Edda Turchetto, 67 anni, rimasta mutilata delle gambe per un incidente avvenuto l’8 aprile 2018 lungo la Statale 28 a Ponte di Nava, riceverà un risarcimento di 2 milioni di euro. La donna, che passeggiava col marito Cristiano Sapienza, fu falciata da un’auto. Il marito, socio della Rari Nantes Imperia, morì dopo in ospedale lei fu sottoposta ad un’amputazione. Daniele Vassallo, 63ennne imperiese, perse il controllo del mezzo finendo sul marciapiede, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati