Entra nel vivo il calendario eventi dell’Estate 2020 di Imperia. Questo fine settimana prenderà il via “Teatro a mare”, la stagione di spettacoli comici a ingresso libero, organizzata dal Comune con l’Associazione Culturale Proxima No Profit, con la direzione artistica di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte . La rassegna si svolgerà ogni volta in un luogo diverso della città. La prima è in programma sabato 11 luglio a Borgo Prino, in Piazzale Santa Lucia, con Enzo Paci. comico genovese già noto per le sue apparizioni a “Zelig Off” e “Colorado Café”.

Sempre a Borgo Prino, domenica 12 luglio si svolgerà il secondo appuntamento con il cinema all’aperto. Dopo l’esordio con “Il Marchese del Grillo” a Villa Faravelli, questa volta in Piazzale Santa Lucia sarà proiettato il film “Tiramisù”, brillante commedia italiana diretta e interpretata da Fabio De Luigi. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e avranno inizio alle 21:30. È gradita la prenotazione ai numeri telefonici 0183 701555 e 0183 701556.

“Teatro a mare riprende la fortunata stagione di spettacoli organizzata presso l’Auditorium del Museo Navale. Ci saranno grandi ospiti, che animeranno di volta in volta un angolo diverso della nostra città. Il cinema all’aperto sta riscuotendo una buona accoglienza da parte dei cittadini. Questa domenica faremo un salto temporale da Alberto Sordi a Fabio De Luigi, uno dei volti più affermati della commedia italiana degli ultimi anni”, commentano gli assessori Marcella Roggero e Simone Vassallo.