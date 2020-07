Barkyn Summer Academy è un programma di stage estivo retribuito promosso da Barkyn, il marchio portoghese di piani d’alimentazione personalizzati per cani con supporto veterinario online, destinato a neolaureati appassionati di marketing e cani.

Lo stage della Barkyn Summer Academy non consiste nel ‘solito’ lavoro estivo: tra le funzioni da svolgere, quella di esplorare i migliori hotel per animali domestici del paese, pranzare con il proprio cane nei ristoranti più alla moda e condividere altre esperienze per due, da quelle sportive al doga (yoga come esercizio con cani da compagnia). Una collaborazione quotidiana, retribuita e da remoto, che potrà includere esperienze retribuite extra. Il candidato sarà responsabile della documentazione di queste esperienze e della produzione di contenuti visivi, oltre a supportare lo sviluppo di progetti e iniziative digitali del marchio.

L’iniziativa ha lo scopo di mostrare e condividere nella realtà delle attività per il cane e il proprietario e di rendere noti spazi o attività dog-friendly in grado di fornire esperienze indimenticabili. Allo stesso tempo, considerato il periodo d’incertezza che stiamo vivendo, si tratta di un’occasione per offrire ai giovani laureati un’opportunità, consentendo loro di sentirsi parte integrante di un team di lavoro.

Le domande per partecipare alla Barkyn Summer Academy sono aperte fino al 17 luglio su barkyn.com/summer o direttamente via e-mail summer@barkyn.com. Per maggiori dettagli sulla posizione, visitare barkyn.com/summer.

