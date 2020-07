Ripristiniamo la figura del medico scolastico per prevenire e aiutare bambini e ragazzi in tutta la Liguria. La figura del medico scolastico, puntualmente presente all’estero, manca in Italia da 20 anni. Ed è un grave errore: un medico scolastico svolge una attività di prevenzione e di educazione importantissima per i ragazzi. E non solo: un punto di riferimento per avere informazioni, consigli e anche conforto per questioni sull’educazione all’affettività proprie dell’adolescenza, è un valore che va recuperato.

Il sindacato nazionale degli infermieri Nursing Up, ha auspicato un ritorno immediato di questa figura negli istituti, e anche il Comitato Tecnico Scientifico del Consiglio dei Ministri ha raccomandato di reintrodurre quanto prima questo prezioso incarico.

Tutti concordano nell’importanza di rivedere questo professionista al fianco degli studenti.

La Regione Liguria ha la competenza e la possibilità di far pressioni sul governo per rafforzare i presidi medici ed infermieristici nelle scuole, sia per l’emergenza Covid 19, ma anche per un generale aumento della qualità del servizio. La Regione deve prendere subito contatti con gli Ordini professionali dei Medici e delle Professioni Infermieristiche, e con le Asl competenti e programmare con l’appoggio del governo il ripristino di questa figura.

L’obiettivo deve essere quello di riavere i medici scolastici in ogni istituto di ogni genere e grado entro settembre 2020. Diamo sicurezza ai nostri ragazzi e insegniamo loro l’importanza dell’educazione sanitaria e della prevenzione.

Marco De Ferrari – Alice Salvatore