Sono 34.926 i morti di pazienti positivi al Coronavirus in Italia, per effetto dei 12 decessi nelle ultime 24 ore. Nella nostra penisola sono 214 i nuovi contagiati per un totale di 13.459 positivi. Calano i numeri di ricoverati (871) e persone in terapia intensiva (69). I guariti sono 193.978, mentre in 7 regioni (Puglia, Umbria, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata) nelle ultime 24 ore non si sono registrati contagi.

