Tariffe autostrade l’intervento dell’on Giorgio Mulè

“Nei giorni della mortificazione dei liguri alle prese con i disastri dei lavori in autostrada, il governo ha preso l’impegno di dare finalmente seguito alla convenzione con le Autostrade per dare un’agevolazione tariffaria sui pedaggi delle autostrade A7, A10 e A26. È una battaglia che conduco da due anni e che finirà solo quando sarà sottoscritta la convenzione tra le Autostrade e il ministero dei Trasporti”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé.

“Già nell’ottobre del 2018 – aggiunge – il governo aveva preso un impegno, non mantenuto, oggi viene reiterato anche alla luce della terrificante situazione in cui versano le Autostrade della Liguria. Adesso la serietà prenda il posto della politica del rinvio o, peggio, della distrazione. I residenti delle province di Imperia, Savona e Genova devono al più presto ottenere agevolazioni visto che pagano i pedaggi più alti d’Italia. Pedaggi superiori anche del 66% rispetto ad altre tratte della stessa lunghezza. Lo ribadisco: è un diritto per i residenti del Ponente ligure, che non possono contare su collegamenti ferroviari degni di questo nome, avere al più presto quanto meno un forte sconto sul pedaggio autostradale”.