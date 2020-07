I registi e gli attori de Lo Spazio Vuoto annunciano la scomparsa di Giovanna Faraone, sarta e costumista da 22 anni della compagnia di teatro.

Nel 2002 aveva conseguito il Premio per le migliori scenografie e costumi al Festival Nazionale d’Arte drammatica di Pesaro con lo spettacolo “Il Re Muore” di E. Ionesco.

Vestiva gli attori negli allestimenti della compagnia con grande estro creativo,originalità, talento e rigore professionale.

Sempre presente in prima fila a tutti gli spettacoli in cartellone de Lo Spazio Vuoto.Grande appassionata di canto lirico.

Suoi erano anche i costumi degli spettacoli di fine corso dei laboratori di teatro.

E’ a Giovanna che si deve il rivestimento in velluto rosso del divano de Lo Spazio Vuoto così caro a tutti gli allievi e in particolare ai bambini e che è servito come scenografia per tanti spettacoli; considerato ormai un cult, ci si sono seduti tutti i più grandi attori ospiti del teatro per rilasciare le interviste prima degli spettacoli.

I funerali in forma civile avverranno sabato alle ore 10 presso il cimitero di Imperia-Oneglia.

Buon viaggio Giovanna sarai sempre nei nostri cuori con la tua grande onestà e lealtà, il tuo forte senso critico, la tua intelligenza e lucidità, il tuo grande rigore.