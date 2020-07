E’ di nuovo caos nelle strade e autostrade del nodo genovese con code fino a 16 chilometri. “Nel corso delle ispezioni condotte questa notte – scrive Autostrade – si è reso necessario procedere con alcuni approfondimenti nel fornice nord della galleria Zella che non ne consentono la riapertura”. Si sono così formate 16 km di coda in A7 tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto, in direzione Genova. Sull’A26 la coda era arrivata ad essere lunga 4 km tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia.

