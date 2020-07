L’altra notte all’una a Sanremo in via Peirogallo un uomo ubriaco, 36enne albanese, ha minacciato con una pistola i sanitari, intervenuti a soccorrere la suocera, per aver impiegato troppo tempo ad arrivare a casa. Era una scacciacani, ma questo non ha impedito la denuncia per minaccia aggravata. E’ stata la figlia dell’anziana a chiamare il 118. I soccorritori si sono trovati di fronte l’anziana, la figlia e il marito di lei, che ha estratto la pistola con fare minaccioso, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

