Avrebbe portato cellulari, hashish e cocaina ai detenuti che avrebbe dovuto controllare in carcere a Sanremo, dove lavorava come assistente della polizia penitenziaria. Avrebbe spacciato droga anche tra i colleghi. Vito Leone, 34enne di Taggia, è stato arrestato con l’accusa di corruzione. Insieme a lui sono finiti i nuovo in cella i tre “committenti” (due albanesi ed un romeno) delle “commissioni” che avrebbe compiuto per circa un anno, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati