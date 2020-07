Dopo l’ingresso di Dino Bertazzon, l’Ospedaletti annuncia un nuovo acquisto di grande qualità per lo staff del settore giovanile. Dal Don Bosco Vallecrosia arriva Marco Anzalone, nome molto conosciuto in provincia per il suo lavoro con i giovani calciatori, apprezzato per le sue doti sia tecniche che umane.

Anzalone allenerà al selezione dei 2007 orange. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torino, ha militato in Serie D per poi dedicarsi al calcio a 5. Da allenatore si è seduto sulle panchine dei Giovanissimi a Ventimiglia, dei 2005 a Camporosso e per tre anni dei 2005 del Don Bosco Vallecrosia.

“Il progetto dell’Ospedaletti mi ha convinto da subito, da tre anni eravamo in contatto e penso che ora possa rappresentare un bel salto di qualità anche in ottica futura – dichiara Marco Anzalone – collaborare con allenatori di grande qualità come quelli che sta scegliendo l’Ospedaletti per il proprio settore giovanile sarà una grande esperienza che vorrò assimilare portando sempre qualcosa di mio. Ospedaletti punta molto sui giovani ed è ciò che mi ha convinto ad accettare l’offerta orange, ho sempre lavorato pensando ai ragazzi e non a me”.

