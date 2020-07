La Confartigianato della provincia di Imperia è diventata ufficialmente sportello informativo “Garanzia Giovani”, il progetto che offre opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro. Si tratta del Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, che prevede politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo. Attualmente la Confartigianato è l’unica associazione imprenditoriale accreditata per essere sportello della misura 1.A (in particolare autoimprenditoria).

Garanzia Giovani è rivolta a tutti i ragazzi e ragazze tra i 15 e i 29 anni, non impegnati in un’attività lavorativa (o con un basso reddito di massimo 8.145 euro/anno in caso di contratto subordinato e massimo 4.800 euro/anno in caso di lavoro autonomo), non inseriti in un corso scolastico o formativo, residenti in Italia, cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524501.