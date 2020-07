“Restiamo Liberi” è l’iniziativa, promossa da Sentinelle in Piedi, Pro Vita & Famiglia e altre associazioni, in difesa della libertà di espressione e contro il disegno di legge Zan-Scalfarotto-Boldrini contro la “omo-lesbo-bi-transfobia”, che sarà discusso alla Camera a fine luglio. Nel fine settimana veglieranno cento città italiane, da Udine a Bari «per dire “no” ad una legge liberticida». Le veglie silenziose, nello stile delle Sentinelle in Piedi, si terranno anche in Liguria: a Genova venerdì 10 luglio alle 18, a La Spezia e Imperia sabato 11 luglio. In particolare a Imperia si veglierà in piazza Nino Bixio (zona Spianata) ad Oneglia, alle ore 18.30.

