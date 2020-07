A Imperia nel nuovo Luna Park, in Calata Anselmi, gli agenti della polizia amministrativa hanno verificato il rispetto delle norme sul Coronavirus, decidendo di sospendere per 5 giorni l’attività dell’autoscontro. Il titolare, M. F., e sei minorenni, che non indossavano la mascherina a bordo delle mini vetture, sono stati multati: 400 euro a testa ridotti a 280 euro per il pagamento entro 5 giorni, come scrive Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

Correlati