Il Teatro Ariston di Sanremo ha omaggiato il Maestro Ennio Morricone, nella puntata di ieri di #allecinquedellasera con una toccante interpretazione di Gabriele Zeppegno in arte Gabry Sax, del Tema d’Amore tratto dalla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, eseguita sul palco dell’Ariston. Walter Vacchino ha inoltre ricordato il grande legame che univa il Maestro al cinema. E’ possibile rivedere la puntata al link https://youtu.be/l213AxkBeD8 sul canale youtube del Teatro Ariston.

