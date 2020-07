A Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare irrompe questa sera l’energia di Paolo Bianco, Mister Karaoke, oltre 27 anni di carriera nelle piazze, nei locali, nei teatri, non solo della Riviera, ma anche a Torino, Cuneo, Genova, Milano, Bologna. Il cantante e presentatore ligure ha già pronta la scaletta e questa sera darà modo a turisti e residenti di poter entrare nell’ “acquario” di Piazza Torre Santa Maria, per cantare in tutta sicurezza: i microfoni saranno disinfettati prima e dopo l’uso come prevede la legge e i distanziamenti sempre garantiti. Il divertimento è assicurato proprio per le incursioni dello showman e del chitarrista Simone Molardi che spesso affianca e accompagna i “cantanti”.

Sarà invece il djset di Radio GRock (inizio ore 20:30) ad introdurre la serata di domani. A seguire, Riccardo Ghigliazza ospiterà ed intervisterà Fabio Biale, Fabio Rinaudo e Claudio De Angeli (I Liguriani), che presenteranno il progetto “Per valli e monti, Canti e ballate dai mondi liguri”, un percorso musicale nel quale vengono evocate le immagini e i sentimenti della cultura e delle tradizioni liguri: canzoni, emozioni, gioie, tristezze, in dialetto, uno sguardo alle musiche e alle ballate che sono espressione del territorio ligure, terra di confine, approdo e incontro di tante diverse culture, da mare e da terra. Musiche e parole che sono universali e sanno parlare a tutti. (Fabio Biale, voce e violino; Fabio Rinaudo, cornamusa; Claudio De Angeli, chitarra).

Come già annunciato, il progetto Estate Diffusa, seppur nato durante un periodo di emergenza, vuole essere un punto di ripartenza pronto a evolversi e ad adeguarsi alle future disposizioni, senza perdere la speranza di poter ancora tornare a condividere almeno una parte di estate senza limitazioni, aprendo gli spazi a iniziative più simili a quelle delle scorse stagioni.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.

