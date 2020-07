Il disegno di legge della Giunta regionale che blocca, sino a fine anno, l’apertura di nuovi punti vendita della grande distribuzione è purtroppo un palliativo (lo ha definito così persino l’assessore Benveduti), che servirà ben poco ad aiutare il piccolo commercio. Un settore colpito da tre grandi crisi – 2008, crollo del Ponte Morandi e Covid 19 – e che oggi deve fare anche i conti con i gravi problemi di viabilità, che stanno interessando tutta la nostra regione.

Purtroppo la maggioranza ha bocciato l’emendamento del Gruppo del Partito Democratico che chiedeva sia di prolungare la moratoria fino alla fine del prossimo anno, in modo da consentire al tavolo tra istituzioni e commercio di elaborare una strategia di più lungo respiro, sia di includere all’interno di questa legge anche i progetti in itinere (non solo quelli nuovi). Ma la maggioranza si è dimostrata sorda a questa richiesta, bocciando anche la mediazione che chiedeva di prolungare lo stop almeno fino al giugno 2021. Con il voto di oggi abbiamo perso una buona opportunità per aiutare davvero il piccolo commercio. Non è certo così – in sei mesi, alla fine di un ciclo amministrativo e in piena campagna elettorale – che si può costruire un nuovo modello commerciale per la Liguria. Servono più coraggio e più tempo, anche per mettere mano al Testo unico sul commercio varato da questa Giunta che, come dimostra l’attuale situazione di crisi del piccolo commercio, non è servito ad arginare la grande distribuzione, ne sono un esempio i tanti nuovi progetti di grandi superfici di vendita che, solo a Genova, stanno venendo fuori in questi mesi. Non siamo per le guerre di religione, ma crediamo che la libertà di impresa si debba esercitare in un quadro di regole certe.

Gruppo PD in Regione Liguria

COMMERCIO DI PROSSIMITÀ, TOSI (M5S): “PER AIUTARE I NEGOZI DI VICINATO, LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER NUOVE APERTURE DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E CENTRI COMMERCIALI ANDAVA SOSPESA FINO AL 30 GIUGNO 2021″

Genova, 7 luglio 2020 – È indubbio che il commercio di prossimità e le piccole realtà commerciali liguri stanno attraversando una crisi senza precedenti: alla curva discendente degli anni passati si è ora sommata la débâcle del Covid-19. I dati parlano chiaro: il sistema commerciale e produttivo ligure, già provato dalla preesistente crisi economica a livello internazionale, nonché dai gravi problemi infrastrutturali verificatisi negli ultimi anni, ha subito un ulteriore collasso, soprattutto nell’ambito delle piccole e microimprese. Come emerge dall’analisi dei dati pubblicati da “Infocamere Movimprese“, relativi al primo trimestre del 2020, in Liguria sono scomparse 670 imprese del commercio, di cui 493 nella vendita al dettaglio. Tra queste, solo per provincia di Genova la perdita è stata di 234 imprese. I conti sono in profondo rosso, le attività chiudono e noi siamo chiamati ora a porvi rimedio, guardando al futuro e proponendo soluzioni concrete. Rimuginare sul passato e soprattutto su passate politiche non risolve i problemi attuali dei commercianti”, dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi presentando la relazione di minoranza in merito al DDL 307/2020.

“Ecco perché oggi, in Consiglio regionale, abbiamo accolto con riserva il testo della maggioranza, condivisibile nel suo spirito ma non sufficiente all’atto pratico: riteniamo infatti che la sospensione prevista per la presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali fino alla data del 31 dicembre 2020 non sia sufficiente per produrre gli effetti che con esso si vogliono ottenere. Per rispondere alla crisi dei negozi di vicinato, la maggior parte dei quali sono a conduzione familiare, occorre dare loro respiro, evitando che possano essere continuamente schiacciati dai “giganti” del commercio. Ragion per cui abbiamo proposto di estendere il provvedimento al 30 giugno 2021, ma la maggioranza ha ancora una volta fatto quadrato e respinto, con la solita miopia, il nostro emendamento”, conclude Tosi.

MoVimento 5 Stelle Liguria