Domenica 5 luglio, nella piccola comunità di Creppo, dinanzi al monumento alla memoria del Carabiniere Antonio Astini, nativo della piccola frazione di Triora, il Vescovo della diocesi di Ventimiglia Sanremo, Antonio Suetta, ha celebrato una messa in ricordo di tutti i caduti dell’Arma dei Carabinieri. Alla commemorazione hanno partecipato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia Colonnello Andrea Mommo e il Comandante della Compagnia di Sanremo, Capitano Mario Boccucci, unitamente ad una rappresentanza dei Carabinieri in servizio nel territorio della Valle Argentina accompagnati dai Comandanti delle Stazioni di Triora, Arma di Taggia e Badalucco nonché alcuni iscritti alla Sezione ANC di Sanremo con il proprio stendardo in rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche d’Arma. Presenti alla liturgia anche il Sindaco di Triora e alcuni abitanti del piccolo borgo montano.

Le note degli inni dell’Arma e dei canti della liturgia hanno riecheggiato in armonia con la natura sulle cime verdi dell’alta Valle Argentina, fornendo a tutti i partecipanti la possibilità di vivere un momento di commozione e riflessione interiore.

Correlati