Un 16enne è stato arrestato a Genova perché ritenuto responsabile di alcune violente rapine. A maggio era stato condannato a scontare una pena di 3 anni e 8 mesi in una comunità dalla quale era scappato per 2 volte. La Procura, visto il suo totale rifiuto delle regole, ha disposto l’inasprimento della pena prevedendo la carcerazione per un mese.

