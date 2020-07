Una raffica di furti nelle case si è verificata ad Imperia nelle frazioni periferiche di Porto Maurizio, così come alle spalle di Diano Marina. Razzie sono state messe a segno in regione Massabovi e nelle frazioni di Cantalupo, Piani, Caramagna e Gorleri. Alcuni abitanti hanno subito il furto di gioielli e contante e si sono ritrovati porte e finestre di forzate tramite ferri del mestiere, come riporta “La Stampa”.

