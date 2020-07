Si è svolta sabato scorso a Camporosso la raccolta alimentare “Una spesa per la ripresa” su iniziativa della associazione “Aceb” con la collaborazione della Croce Azzurra di Vallecrosia. Un gesto di solidarietà per chi è in difficoltà, in questo momento di crisi economica, che ha permesso ai volontari di “Aceb” di raccogliere presso il supermercato Ekom di via Braie ben 330 pacchi di pasta e riso, 19 bottiglie di olio, 56 litri di latte, 94 pacchi di biscotti oltre a zucchero, farina e altri alimenti a lunga conservazione. I generi alimentari raccolti sono stati consegnati alla Protezione Civile di Camporosso per la distribuzione. L’amministrazione comunale ringrazia i volontari dell’Aceb e della Croce Azzurra e tutti i cittadini che hanno contribuito con grande generosità.

