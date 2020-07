Il Taggia Calcio ha trovato l’accordo per la stagione sportiva 2020-2021 con i giovani Andrea Cortese ed Andrea Salmaso. Cortese difensore classe 2001, arrivato l’anno scorso nel mercato invernale dalla Sanremese sarà uno dei giovani a disposizione di Simone Sicliano. Altro giovane è Salmaso, esterno, anche lui classe 2001. Dopo una stagione a Taggia e mezza ad Imperia è ritornato pure lui l’anno scorso nel mercato invernale per mettersi a disposizione della rosa giallorossa.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta