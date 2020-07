È arrivata a 14 chilometri la coda in A26 tra Masone e il bivio A26/A10 a causa dei cantieri e restringimenti di carreggiata. Sull’A10 coda di tre chilometri tra Varazze e Arenzano. La Stradale aveva preallertato la protezione civile per intervenire con la distribuzione di acqua agli automobilisti. La situazione è ritornata alla normalità intorno a mezzogiorno

Autostrade in Liguria, 14 km di coda stamani per cantieri e restringimenti di carreggiata